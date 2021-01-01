حمزة نمرة يطرح “6 صباحًا” و”فاضي شوية” من ألبومه الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان حمزة نمرة، أغنيتي “فاضي شوية” و”6 صباحًا” من ألبومه الجديد “مولود سنة 80″، وذلك عبر قناته على يويتوب.

أغنية”فاضي شوية” من كلمات خليل عز الدين، ألحان حمزة نمرة، توزيع كريم عبد الوهاب، جيتار مصطفى أصلان.

بينما أغنية “6 صباحًا” من كلمات عمر طاهر، وألحان حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب وعود: هشام عصام، وجيتار: شاد مارتن.

وكان حمزة نمرة، قد طرح من الألبوم أغنيات: “مولود سنة 80، الوقعة الأخيرة، استعيذوا”.

يذكر أن حمزة نمرة، يستمر في طرح أغنيات ألبومه الجديد بشكل ثنائيات يوم الأربعاء من كل أسبوع، وقد بدأ بهذه الخطة يوم 15 ديسمبر ويستمر فيها حتى 24 فبراير 2021.