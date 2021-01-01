تركي آل الشيخ: ” 2020 كانت درساً صعباً”

متابعة بتجـــــــــرد: كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة السعودية للترفيه عن أنه تعرض للكثير من المواقف الصعبة خلال العام الحالي 2020.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه في تويتر: “2020 متى تنتهين؟”.

وأشار آل الشيخ إلى أنه كان قريباً من الموت وتعرض لمواقف يشيب منها الإنسان وقال: “2020 متى تنتهين؟ شفت فيك اللي ما شفته في حياتي كلها! فقدت أحباباً كنت قريباً من الموت! قريبين مني صاروا أبعد الناس! بعيدين عني صاروا أقرب الناس… تعرضت لمواقف يشيب منها الإنسان… وضعت ثقتي في من لا يستحقها وقسيت على غالين… وش بقي؟ 2020 كانت درساً صعباً”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها آل الشيخ عن معاناته والصعوبات التي يواجهها فقد كشف الشهر الماضي عن أنه يواجه صعوبة في النوم ولا ينام سوى بضع دقائق خلال اليوم الواحد بسبب إصابته بالمرض.

وكان آل الشيخ قد تحدث عن مرضه بشكل علني للمرة الأولى قبل فترة، وكشف عن أنه يصارع المرض. وكتب عبر تويتر: “لا زلت في صراع مع هذا المرض، أهزمه جولة ويهزمني جولات”، مؤكداً أنه سيحارب بقوة ولن يستسلم لأنه لا يحب الهزيمة.

ورحلة آل الشيخ مع المرض جعلته يسافر عدة مرات إلى الولايات المتحدة الأميركية لتلقي العلاج خلال العامين الماضيين، خضع خلالهما لعدة عمليات جراحية.