هاري وميغان يتعرضان للانتقادات بسبب لكنة ابنهما!

متابعة بتجـــــــــــرد: شهدت المدونة الصوتية التي أطلقها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عبر منصة “سبوتيفاي” أن نجلهما آرتشي المولود في مايو 2019، يتحدث الإنجليزية بلكنة أميركية على ما أظهرت الكلمات التي خاطب بها المستمعين.

وفي الحلقة الأولى من مدونة هاري وميغان، يمكن سماع صوت آرتشي السابع في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وهو يضحك ويتمنى للمستمعين عاماً جديداً وسعيداً.

ويبدو أن لكنة آرتشي قد أثارت استياء وسائل الإعلام البريطانية، وكتبت ريبيكا إنغليش، رئيسة تحرير صحيفة “ديلي ميل” في تغريدة عبر تويتر: ” لقد استمعت للتو إلى أول بودكاست Archewell Audio، إنها قطعة برمجة مدروسة ولكني أعتقد أنه سيتم التعليق عليها لإظهار آرتشي وهو يضحك ويتمنى للناس سنة جديدة سعيدة، ولديه حقاً لكنة أميركية”. كذلك عبرت صحيفة “ذي صن” عن أسفها لكون لكنة الطفل آرتشي أميركية.

وفي الحلقة الأولى من المدونة الصوتية، استضاف هاري وميغان أصدقاء مشهورين من بينهم المغني إلتون جون ومقدم البرامج التلفزيونية جيمس كوردن والطبيب والكاتب ديباك تشوبرا، وطلبوا منهم التحدث عن تجاربهم مع فيروس كورونا المستجد وآمالهم للعام الجديد.

وقال الأمير هاري خلال التدوينة الصوتية: “صحتنا العقلية الجماعية كانت، في مقدم اهتمامات الناس”.

وقد تخلى دوق ودوقة ساسكس عن التزاماتهما الملكية في أبريل الماضي بعدما أبديا رغبة في الاستقلالية من الناحية المالية.

ومنذ انسحابهما من الالتزامات الملكية، انتقل هاري وميغان للعيش في كاليفورنيا مع ابنهما آرتشي البالغ سنة ونصف وقد وقعا عقداً مع منصة “نتفليكس” لإنتاج بعض الأعمال، وآخر مع منصة “سبوتيفاي” لإنتاج مدونتهما الصوتية “آرتشويل أوديو” لسنوات.

وتعرض الزوجان لانتقادات عديدة اعتبرت أنهما يسعيان إلى الاستفادة من انتمائهما إلى العائلة المالكة واستغلال شهرتهما رغم امتناعهما عن تولي المهام الرسمية والتمثيلية المترتبة على صفتهما.