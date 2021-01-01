هند صبري “عكس التيار”.. 2020 من أفضل السنوات و”عايزة اتطلق” في العام الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: فيما أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل على سجادة مهرجان الجونة حين وصفت سنة 2020 بالبقاء للأقوى، اختارت الفنانة التونسية هند صبري التعبير عكس التيار ووصفها سنة 2020 بأنها من أفضل السنوات بحياتها.

تعليق صبري جاء عبر صورة نشرتها في حسابها الرسمي على “إنستغرام” خلال قضائها عطلة نهاية العام في جنوب مصر بين الآثار، ورفضت الكراهية التي اتخذت بحق سنة 2020 وبينت رأيها بأنّ ما تعلمناه في هذا العام كفيل بتلقيننا درساً في الحياة والتكيف مع الصعاب وتجاوزها، ما يجعله بنظر صبري واحداً من أفضل الأعوام.

وعلقت على الصورة قائلة: “كان عام 2020 أفضل عام في حياتك، لقد واجهت تحدياً تلو الآخر، لقد تكيفت وتغلبت، أجبرتك 2020 على النمو باطراد، لا تأخذ ذلك كأمر مسلم به”.

من ناحية أخرى، تستعد صبري لتقديم نسخة جديدة من مسلسل “عايزة اتجوز” تحمل عنوان “عايزة اتطلق” واجتمعت مع المخرج هادي الباجوري للاتفاق على تفاصيل العمل المقرر الانطلاق بعمليات تصويره بعد الانتهاء من المسلسل الرمضاني “هجمة مرتدة”.

المسلسل الجديد يحمل توقيع صبري كمنتجة وليس كممثلة فحسب، وسيعرض حصرياً عبر منصة “نتفلكس” بعد الإعلان في أيار (مايو) الفائت عن اختيار النجمة هند صبري لخوض تجربة جديدة للدفاع عن المرأة العربية، بالمشاركة كمنتج منفذ لمسلسل عربي سيعرض في نطاق عالمي.