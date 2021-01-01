شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب وراغب علامة x أحدث ظهور لهما بأول أيام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الهضبة عمرو دياب في أحدث صورة له مع النجم راغب علامة فى صورة عكست المحبة والصداقة بين نجمين من العيار الثقيل، لهما تأثير كبير بعالم الغناء في المنطقة العربية، بفضل ألبوماتهما الغنائية والجماهيرية الكبيرة التى يتمتع بها كل منهما، والتى تزداد على مر السنوات، الهضبة نشر عبر حسابه على انستجرام صورة تجمعه براغب علامة، لتكون الصورة الأولى فى 2021، وعلق على الصورة: "دائماً ما أكون سعيدا حينما أقابلك".

وفور نشر الهضبة للصورة انهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه ممن وصفوا اجتماعهما بأنه أشبه بلقاء السحاب بسبب الجماهيرية الكبيرة للثنائى فى عالم الغناء.



عمرو دياب وراغب علامة

وتأتى تلك الصورة فى ظل الحالة الكبيرة من النجاح المعتاد الذى يحققه الهضبة عمرو دياب كلما طرح ألبوماته الغنائية، حيث تحقق أغانى الألبوم الجديد تفاعلاً كبيرا.

كما ظهر بصحبة مجموعة من أصدقائه منهم عمرو منسى، المستشار التنفيذى لمهرجان الجونة، والذى نشر الصورة من خلال خاصية الاستورى الخاصة به عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

وكان عمرو دياب قد طرح أمس أغنيته الجديدة "شكرا" لتكون عاشر أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.