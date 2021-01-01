شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عباس: قررت ألا أقبل أعمالا جديدة واستمتع بحياتى وأحفادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم القدير أسامة عباس إنه قضى أكثر من 60 سنة في الفن مضيفا: "قررت الاستمتاع بالعمر الباقى من حياتى مع أولادى وأحفادى و بالفعل عرض على أعمال فنية وبلغتهم بهذا القرار".

الفنان الكبير أسامة عباس الذى أحتفل بعيد ميلاده الـ81 منذ عدة أشهر ولد فى 22 سبتمبر من عام 1939، وأصبح أحد كبار النجوم القادرين على تجسيد الخير والشر والكوميديا والتراجيديا بنفس القوة، فأبدع فى أدوار الشر ومنها دوره فى المسلسل الشهير "أبنائى الأعزاء شكرا"، وأدواره التى جسد فيها شخصية اليهودى فى دموع فى عيون وقحة "الجاسوس ابراهام كلود"، و"أورلوزروف" فى مسلسل رأفت الهجان.

الصدفة هى التى قادت أسامة عباس للعمل بالفن كما حكى بنفسه فى أحد لقاءاته التلفزيونية، حيث حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1961، وعمل في بداية حياته بالمحاماة، ولكن كان له نشاط فنى اثناء الدراسة الجامعية وكان صديقاً وزميلاً للفنان الكوميدى الضيف أحمد فى المسرح الجامعى.

بعد تخرج أسامة عباس وعمله بالمحاماة قابل صديقه الضيف أحمد صدفة فى أواخر الستينات وطلب منه الضيف المساعدة فى شأن قانونى خاص بعقود التعاقد مع مسرح الهوسابير، ثم عرض عليه هو والمخرج حسن عبدالسلام العودة للتمثيل مرة أخرى مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح.

وبعدد تفكير وافق أسامة عباس لدعوة صديقه وقدم مع الثلاثى عدداً من المسرحيات منها "كل واحد وله عفريت، فندق الأشغال الشاقة، طبيخ الملايكة، أحدث امرأة فى العالم ، جوليو وروميت ، وبعض السهرات التلفزيونية، ثم انضم لفرقة المدبوليزم، وشارك في عروضها بين عامي 1975 و1979.