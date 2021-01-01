شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تسترجع أهم لحظات العام الماضى فى 4 صور مع عائلتها ومحمود شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة هنا شيحة ذكرياتها خلال عام 2020 وسلطت الضوء على أهم اللحظات التى عاشتها بها تحت شعار up and down، حيث جاءت تلك الصور بصحبة والدها وشقيقاتها وأبنائها، ثم صورتها مع مجموعة من أصدقائها تتوسطهم مع محمود شاهين، وذلك بعدما كشف الأخير فى وقت سابق عن وجود علاقة عاطفية بينهما.



هنا شيحة مع ابناءها

وكانت الفنانة هنا شيحة تصدرت تريند جوجل بعد احتفالها بعيد ميلادها الشهر الماضى برفقة عدد من أصدقائها وأسرتها، في أجواء مبهجة، وتواجد معها محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، وقد أظهرت لقطات فيديو تداولها العديد من رواد السوشيال ميديا لحظة احتفالها بعيد ميلادها، حيث ظهرت مع محمود شاهين وهما يرقصان معًا على أنغام أغنية "انزل يا جميل عالساحة".



مع مجموعة من أصدقاءها منهم محمود شاهين الذى ترتبط به بعلاقة عاطفية حالياً

وأكد محمود شاهين ارتباطه بالفنانة هنا شيحة بعد كثير من الأقاويل الفترة الماضية، وبعد تأكيد النجمة إلهام شاهين لحقيقة الأمر في تصريحات لها لـ"الخليج 365"، فى وقت سابق، حيث نشر محمود عبر خاصية الأستورى على انستجرام رسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلاد هنا شيحة، معلقا عليها: "عيد ميلاد سعيد لشخص مميز منح لقلبي الكثير من السعادة، أنا شاكر لكل لحظة نقضيها معًا وأتمنى ألا تنتهى سعادتنا أبدًا، وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك فى هذا اليوم المميز".



هنا شيحة مع عائلتها

كما انتشرت فى الآونة الأخيرة مجموعة من الصور التي جمعت بين الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين فى عدة مناسبات مختلفة، وكانت أول المناسبات التي ظهرا فيها سويا خطوبة أمير شاهين على منة جاب الله، حيث كانت هنا أول الحاضرين، وآخر المناسبات ظهورهما في لقطة رومانسية على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42، حيث ظهر الثنائى وهما يتبادلان الحديث الودى.