شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يشعل حفل رأس السنة فى مسقط رأسه خورفكان بالشارقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم حسين الجسمى حفلاً كبيراً احتفالاً برأس السنة وحلول العام الجديد 2021، بمدينة خورفكان بإمارة الشارقة – مسقط رأسه – حيث بدأ الحفل على وقع إطلاق الألعاب النارية التي انطلقت بعد منتصف الليل وسط أجواء الفرحة الكبيرة بين الجمهور الحاضر في مدرج خروفكان من أهل المدينة وضيوفها الذين حضروا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقد شهدت فقرات الحفل الذي حضره 50% من الطاقة الاستيعابية للمدرج خورفكان، مجموعة من المفاجآت التي بدأت بعرض فيديو خاص عبر الشاشة الكبيرة للمسرح، أعد خصيصًا عن مسيرة الجسمي الناجحة في الوطن العربي والعالم، لتقدمه الإعلامية لجين عمران وسط هتافات الجمهور مرحبين ومناديين "الجسمي الجسمى".



حسين الجسمى فى حفل راس السنة

وبعد ذلك دخل الجسمى أمام الجمهور بعرض فيديو لقصيدة "أغلى ناسي" من أشعار وإلقاء الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ليتبعها بمجموعة كبيرة من أشهر أغنياته المتنوعة التي رددها الجمهور دون توقف على مدار ساعتين وعشرون دقيقة من الغناء المتواصل.

وأعرب حسين الجسمي عن سعادته الكبيرة وهو يحقق حلم الوقوف والغناء في مدينته خورفكان، وقال في كلمته الذي تحدث بها أمام الجمهور قائلاً: "أقف اليوم أمامكم ولا يوجد ما يصف شعوري الحقيقي لأنقله لكم، شعور الإبن لكل أب وأم بيننا اليوم، شعور الأخ لكل شخص فيكم، شعور الصديق لجميع أصدقائي اللي معانا اليوم، شعور الفنان اللي تشرف بالوقوف على أعرق المسارح العالمية متنقلا بين مختلف القارات ناقلا رسالة فن راقية قائمة على التسامح والمحبة بين الشعوب باختلاف دياناتها وأعراقها وثقافاتها وانتماءاتها".

هذا ومن ضمن مفاجآت الحفل تم توزيع كتاب خاص على الجمهور الحاضر في المدرّج، تضمن باللغات الأربعة العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية، أبواب مختلفة من سيرة ومسيرة حسين الجسمي الناجحة عربياً وعالمياً، الى جانب تفاصيل مشوّقة وجديدة تقدم في كتاب للمرة الأولى.



جانب من الحضور الجماهيرى لحفل حسين الجسمى



حسين الجسمى فى حفل راس السنة



حسين الجسمى فى حفل راس السنة



حسين الجسمى يلبى طلبات الجمهور



حسين الجسمى



حسين الجسمي فى حفل راس السنة



حسين الجسمي



حفل حسين الجسمى ليلة راس السنة