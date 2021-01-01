شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 3 عروض بالمهرجان القومى للمسرح بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهي المهرجان القومي للمسرح المصري عروض دورته الثالثة عشر اليوم بثلاثة عروض مسرحية تعرض بدون جمهور تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس ، وتشاهد العروض الثلاثة لجنة التحكيم فقط ، ومن عروض اليوم مسرحية " حياة حواء " إخراج محمد حلمي على مسرح الطليعة الساعة السادسة مساء ، ومسرحية " نزهة في أرض المعركة " للمخرج أحمد فؤاد وتعرض في مركز الهناجر الساعة الثامنة مساء ، ومسرحية " جريمة في جزيرة الماعز " للمخرج محمد الطايع بمركز الجيزة الثقافي الساعة 10 مساء .

وسيختتم المهرجان القومى للمسرح المصرى فعالياته غدا السبت، وسيقتصر الختام على توزيع الجوائز وكلمة لرئيس المهرجان، ثم إعلان الجوائز بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور الفائزين بها.



عروض الجمعة

وبدأت الدورة الثالثة عشر يوم 20 ديسمبر 2020 وهى تحمل اسم دورة "الآباء"، واحتفل فيها المهرجان بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م، وضمت اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان"، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور، والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى، والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق.

هذا بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفنى للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومى للمسرح وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.