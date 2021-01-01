شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عونى: تجربتى المسرحية تعتمد على ترابط العناصر والرقص حوار مسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المخرج وليد عوني رائد ومؤسس فرقة الرقص المسرحي الحديث بمصر عن تجربته في مصر في آخر شهادات اللقاء الفكري للمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الثالثة عشر "دورة الأباء"، وقدم اللقاء الناقد جرجس شكري الذي بدأ اللقاء قائلا : لم تكن لتكتمل شهادات محور "150 سنة مسرح" دون وليد عوني رائد المسرح المعاصر في مصر، الذي ظهر في مناخ التسعينات وأحدث تغيرات كبيرة في فكر المسرح المصري ، بداية من انطلاق المهرجان التجريبي ، وعندما اطلق فرقة الرقص المسرحي كان الأمر حدثا ومحط نقد وتساؤل، إذ لم يمر علينا نوع فني مشابه من قبل، حتى أذكر أنني كناقد شاب لم أدري كيف أكتب عن أعماله.



المخرج وليد عوني رائد الرقص المسرحي الحديث

وتابع: كرس "عوني" سنوات من الدراسة والعمل في أوروبا ولكن هذا لم يمح ثقافته العربية القوية، ولهذا سرعان ما أصبحت تجربته الغريبة راسخة مؤثرة، وخاصة بعد مناقشته لعناصر إبداعية مصرية مثل نجيب محفوظ وشادي عبد السلام وقاسم أمين بالإضافة لعروض مستوحاه من التراث الفرعوني والعربي ومشاكل المنطقة، حتى أصبح له في كل ذكرى عرض يناقشه، كالذكرى الـ 50 للنكبة، ولكن السؤال البديهي: لماذا اخترت هذا الطريق غير الممهد والملئ بالعثرات بدلا من الاستمرار في أوروبا؟



وليد عوني

وكان رد "عوني": اعتبرت الأمر عودة لشرقيتي، التي تركتها عندما هاجرت صغيرا الي بلجيكا ولكنها صحبتني منذ اتجهت الى الرقص الحديث، الذي عرفته على يد معلمي رائد الرقص المعاصر موريس بيجار، الذي شاهدته للمرة الأولى يقدم عرض بعنوان "جنينة الزهور" ذو الطابع الشرقي الذي يناقش التصوف ، هذا العرض الذي أسلم بعده "بيجار" أثر في بشدة، وظللت لعدة لسنوات حتى أخرجت اول عمل لي وهو جبران خليل جبران عام 1982.



المخرج وليد عوني

وأضاف أنه قدم "سقوط إيكاروس" في افتتاح التجريبي عام 93، فواجهه النقاد بعدم الفهم والرفض وقالوا "عد لبلدك"، وهنا سأله "شكري" لماذا تعتمد على كتابتك للعروض بجانب تصميم الرقصات والسينوغرافيا والإخراج، ولا تلجأ لكاتب غالبا؟

فأجاب: "نحن نقدم مسرحا مترابط العناصر وليس مجرد رقص، فأغلب العروض التي تتضمن رقصا اذا حذفت الرقص لا يؤثر عليه، ولكن في مسرحي الرقص هو الحوار، بالإضافة لقوة الموسيقى، التي لابد أن تكون أساسية في العرض"



الناقد جرجس شكري ادار الحوار

فيما سأله يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، كيف تفكر في بناء المشهد؟ تكتب أم أن لغة الجسد تسبق ذلك؟

فكان رد "عوني" أن الرقص آخر مرحلة في العرض، إذ أنني أبدأ في إعداد الفكرة لشهور ثم اناقشها مع الفرقة، ثم أبدأ تصميم الحركة والسينوغرافيا في عقلي وأعيد رسمها على الورق الذي اعلقه على الحائط أثناء البروفات لتذكير الفرقة.



رئيس المهرجان القومي للمسرح يوسف اسماعيل

وقال "عوني" : عملي بالسينما كان مع يوسف شاهين ولم يكن رقص مسرحي ولكن استعراض، وكذلك في فيلم "ماتيجى نرقص" للمخرجة إيناس الدغيدي، ولكن في فيلم "دنيا" بطولة حنان ترك واخراج جوسلين صعب كان رقصا مسرحيا حديثا وهذا الفيلم أحببته جدا.