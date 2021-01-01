شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها دنيا بـ4 صور فى مراحل سنية مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة إيمى سمير غانم شقيقتها دنيا سمير غانم بعيد ميلادها الذى تحتفل به اليوم، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشرت إيمى، عدة صور لها مع شقيقتها من مراحل سنية مختلفة، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا دودى".



دنيا وايمى سمير غانم

من ناحية أخرى يكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته الخامسة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، النجمة دنيا سمير غانم، باعتبارها نموذجًا يمثل إبداع المرأة في حاضر ومستقبل السينما المصرية، فضلا عن كونها من أهم نجمات جيلها اللاتي قدمن أعمالا مميزة أشاد بها الجمهور والنقاد.

وقال السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان، إن دنيا سمير غانم واحدة من أهم المواهب الموجودة في السينما المصرية، ونجحت خلال سنوات قليلة في تقديم أعمال مهمة حظيت بإعجاب الجمهور.

وأضاف عبد الخالق، أن أعمال دنيا سمير غانم على الشاشة الفضية كان لها صدى إيجابيا على المستوى النقدي، مثل "كباريه" و"الفرح" مع المخرج سامح عبد العزيز، و"إكس لارج" مع المخرج شريف عرفه، كما لفتت الأنظار بأدائها المتنوع فى فيلم "لف ودوران" مع أحمد حلمى و"يا أنا يا خالتي" مع محمد هنيدي، و"طير انت" و"لا تراجع ولا إستسلام" مع أحمد مكي، و"365 يوم سعادة" مع أحمد عز.

وأكد الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان، أن اختيار دنيا سمير غانم لتكريمها في الدورة الخامسة، يأتي من منطلق الاحتفاء بنجمات السينما الشابات اللاتي يحملن علي عاتقهن مسئولية تطور وازدهار السينما المصرية في السنوات المقبلة، ليواصلن المسيرة التي بدأتها النجمات المصريات منذ مطلع القرن العشرين.

وأشار أبوالعلا، إلى أن دنيا سمير غانم تعتبر نموذجاً للفنانة الشاملة القادرة علي تقديم كافة الأدوار، كما أن عطائها الفني لم يتوقف على شاشة السينما فقط، حيث تألقت في الدراما التليفزيونية وأصبحت واحدة من أهم نجماتها، من خلال مسلسلات ناجحة مثل "نيللي وشريهان" و"لهفة" و"في اللا لا لاند" و"بدل الحدوتة تلاتة".