صورة..أحدث ظهور لعمرو دياب مع راغب علامة

شارك الهضبة عمرو دياب، جمهوره بصورة جديدة له برفقة الفنان راغب علامة، وذك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

علق دياب على الصورة قائلاً:"أسعد دائماً بلقائك"، وتضمنت الصورة ظهور جديد لدياب بعد طرح أحدث ألبوماته "ياأنا يالاء".

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يذكر ان دياب قد انتهى من طرح ألبومه الجديد بالكامل بعد

أسبوعين من طرحه عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة.

ضم الألبوم 12 أغنية ضم الألبوم 12 أغنية "يا أنا يا لاء"، ومحسود (مقسوم)،شكرًا، عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، و"وانا معاك" و"يادلعوا"، و"من العشم"، و"محسود (لاتينو)، الجو جميل"

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16

أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".

إضافة إلى استعداده لحفله الغنائي في دبي يوم الجمعة الموافق 22 يناير، في أولى حفلاته الجماهيرية بعد طرحه لألبومه "ياأنا يالا"، حيث كانت آخر حفلاته الغنائية من خلال احتفال خاص لصالح إحدى شركات المحمول في قصر عابدين.