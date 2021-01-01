(كلمات) كليب تامر حسني الجديد خليك فولازي

طرح المطرب تامر حسني منذ قليل، أحدث أغانيه تحت عنوان "خليك فولازي" ذمن ألبومه الجديد الذي يحمل نفس العنوان، وذلك عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحقق الكليب 35 ألف نشاهدة في أقل من ساعة.

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يشار إلى أن الأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية : -

خليك فولاذي

ليها طريقة فى البواخة الدنيا دي

لما تصعب حاجة بتقفلها

ولما تقلب وشها عليك فى يوم

وتتعوجلك مستحيل تعدلها

وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك

وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك

بس الحقيقة أن في نفس الدقيقة

قدامك الف فرصة في اكتر من طريقة

خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي

عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي

ماهو اصل الدنيا واحدة وطبيعي أي واحدة

لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف

لكن لو تبقي فارس ترقصلك الغوازي