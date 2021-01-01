فيديو.. محمد منير يسجل أكثر من نصف مليون مشاهدة بأغنية "باب الجمال"

سجل الكينج محمد منير، بأغنيته الجديدة "باب الجمال"، أكثر من نصف مليون مشاهدة، خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أحمد حسن راؤول، ألحان:سامر أبو طالب، توزيع:عمر إسماعيل، وتقول كلماتها"باب الجمال .. اول ما جت .. قفّلنا ترابيسو والقلب مال .. واتفننت .. جدا في ترقيصه قلبي اتهبل .. دُقّوا الطُبَل.. غنوا بقا وهيصو

توب الفرح مظبوط عليها .. قبل ماتقيسو وادي اللي موش عاملينلو حساب .. العشق سكّرنا واحنا اللي قولنا الحب عذاب .. وبيبانه سكّرنا بنت اللذينة .. قدرت علينا .. سكنت ف افكارنا وقف الزمان .. اول مابان .. الرمش ده وهدّى والعقل طار ..عشنا ف حصار .. لما الجميل عدى تاه الكلام ، والضمة قلبت فجأة عالشدة وجابتنا لمس اكتاف خلاص .. خلصت اخر عدّة".

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يذكر أن "باب الجمال"، هي أولى أغنيات ألبوم منير الجديد، المتوقع طرحه خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت آخر إصدارات منير الغنائية، من خلال"الناس في بلادي"، التي طرحت في منتصف العام الجاري، وحققت أكثر من 5 مليون مشاهدة، من كلمات:عبد الرحمن الأبنودي، ألحان:محمد رحيم.