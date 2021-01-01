(فيديو) طمنتيني لتامر حسني تتجاوز الـ 4 ونصف مليون مشاهدة

تجاوزت أحدث أغاني المطرب تامر حسني، التي تحمل اسم "طمعتيني"، ضمن أغنيات ألبوم "خليك فولاذى"، حاجز الـ 4 ملايين ونصف مشاهدة، وذلك على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". اقرأ أيضًا.. (تفاصيل جديدة) في أغنية "طمعتيني" للمطرب تامر حسني يشار إلى أن "طمعتيني"، كلمات وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، وميكس جلال فهمي، وتعد المرة الأولى التى يتعاون فيها النجم تامر حسنى مع الشاعر والملحن بلال سرور. المرة الأولى التى يتعاون فيها النجم تامر حسنى مع الشاعر والملحن بلال سرور. تقول كلمات الأغنية: إنتي ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ‫ثم أحبَطتيني أحبَطتيني أحبَطتيني ‫إنتي ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ‫ثم أحبَطتيني أحبَطتيني أحبَطتيني ‫كان نفسي إن إحنا نكمل كان بإيدنا كان قرارنا كان نفسي نبقى أكبر من الكِبر اللي دمرنا اللي دمرنا ‫كان نفسي ما يكونش عادي إننا نبعد عن بعض عادي ‫كان نفسي وكنت متعشم يبقى فرحنا السنة دي ‫وأنا اللي قلت الدُنيا فَكِت تكشيرتها ‫أنا اللي قلت إن السعادة خدت تأشيرتها ‫مش هبقى لوحدي تاني ورجعت أسمع أغاني ‫وفجأة عملتي مش من هنا وأنا هنا سبتيني لوحدي أعاني ‫ظهَرت في حياتي واحدة تانية فيه كيميا بينها وبيني ‫مش شايف حد غيرها ولا غيرها بيملى عيني ‫مش معقولة السهولة اللي خطفت قلبي

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