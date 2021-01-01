(تفاصيل) جديدة عن أغنية شكرًا للهضبة عمرو دياب

تجاوز برومو أغنية "شكرًا" للهضبة عمرو دياب حاجز الـ 172 ألف مشاهدة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" قبل مرور 24 ساعة من طرحها.

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ويشار إلى أن "شكرًا" آخر أغنيات ألبومه الجديد "ياأنا يالاء"، وتم طرحها عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة ، إضافة إلى حساباته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي .

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافي،

توزيع وسام عبد المنعم.

"شكراً"، آخر أغنيات ألبوم دياب "ياأنا يالاء"، وكان طرح الهضبة كل من الاغاني التالية وهم : "فاكرني ياحب، بتهزر، من العشم، يادلعو، عايز أعمل زيك، ياأنا يالاء، وانا معاك، طبّل".

وتقول كلمات الأغنية :-

شكراً كدة للي سابنا واللي إستتقل عتابنا ميجيش ويدق بابنا.

عايزين نفرح شوية خلينا نعيش حياتنا بمزاجنا وبراحتنا.

واللي يقل في راحتنا يمشي الفترة

اللي جاية.

كدة لأ تمام التمام ولا ندي حد إهتمام.

مش طالبة زعل الليلادي واللي بيتلكك سلام.

كل اللي جاي إنبساط روق هتنسى اللي فات.

عايزين نعيش الليلادي مش هنقضيها حكايات.

الدنيا دي ليها حسبة.. فرح وأحزان بنسبة.

ليه نعيش في خيالنا كذبة ليه نعمل مسرحية!

اللي يوقف طريقنا واللي ميبقاش طايقنا مع نفسه.

ده ويفارقنا ونقوله ده مية مية.

واللي متسلمش منه على طول إستغنى عنه.

لما يقابلك كأنه هوا قدامك معدي نفرح ونعيش بكيفنا وماعاش الي يناكفنا.

ياما عيشنا وياما شوفنا ولا تشغلنا الحاجات دي.

كدة لأ تمام التمام ولا ندي حد إهتمام.

مش طالبة زعل الليلادي واللي بيتلكك سلام.