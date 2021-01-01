شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود: 2020 كان صعبًا للغاية وأتحدى نفسى فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم العالمى ذو الأصول المصرية مينا مسعود، رسالة تهنئة لمتابعيه بمناسبة العام الجديد متمنيًا أن يكون عاما سعيدًا على الجميع وأفضل من العام الماضي، مؤكدًا أن عام 2020 كان شديد الصعوبة بما شهده من أحداث، ولا يجد نفسه يركز سوى على الجانب السلبى من هذا العام المنصرم.



مينا مسعود على تويتر

وغرد مينا مسعود على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلاً: "سنة جديدة سعيدة!! أجد نفسي شديد التركيز على الجانب السلبي بعد عام صعب للغاية فى العام الماضى، لذلك أتحدى نفسى للتأمل فى 3 أشياء أنا ممتن لها كل يوم فى عام 2021.. حتى لو كان ذلك لبضع دقائق.. إليك عام 2021".

وأكد جورج شحاتة مدير أعمال الفنان المصرى العالمى مينا مسعود، لـ"الخليج 365"، تعاقد النجم مينا على فيلم مصرى عالمى بعنوان "فى عز الضهر" من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل، وأعلن عن وصول "مينا مسعود" إلى القاهرة فى الأسبوع الأول من شهر يناير لوضع اللمسات الأخيرة وبدء استعداداته لتصوير الفيلم.

وأوضح جورج أن هذا التعاقد جاء بعد مفاوضات بدأت فى سبتمبر الماضى واستمرت أكثر من 3 أشهر، مؤكدا أنه منذ طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض وهو يتلقى الكثير من العروض المصرية والعربية للنجم مينا مسعود لكنهم كانوا ينتظرون عملا مناسبا لمينا مثل فيلم "في عز الضهر" ليكون أول أعمال مينا مسعود في مصر.

وأضاف جورج أنه رغم انشغال مينا مسعود خلال الفترة الماضية بالكثير من العروض واختبارات الأداء، إلا أنه رحب بهذا العمل، حيث إن مشاركته في عمل مصري واحدة من أمنياته منذ الصغر وذلك لحبه الشديد لمصر موطنه الأصلى واللغة العربية، بالإضافة إلى حملة "أتكلم مصرى" التى شارك فيها خلال زيارته الأخيرة لمصر والتى نظمتها وزارة الهجرة المصرية.