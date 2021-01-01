شكرا لقرائتكم خبر عن تشانينج تاتوم فى The Lost City Of D مع ساندرا بولوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري النجم العالمي تشانينج تاتوم البالغ من العمر 40 عامًا مفاوضات نهائية لمشاركة النجمة العالمية ساندرا بولوك في فيلم المغامرة الرومانسي The Lost City Of D ، حسبما ذكر موقع Variety



تشانينج تاتوم



ساندرا بولوك

وستلعب ساندرا بولوك دور روائية رومانسية، حتي تتعرض لمحاولة اختطاف قاسية، تثبت لها أن الحياة يمكن أن تكون أكثر غرابة وأكثر رومانسية، والفيلم من إخراج آدم وآرون ني وستنتجه ساندرا بولوك.

من جانب آخر أكد الكاتب جوش مالرمان أنه بصدد انتظار صدور الجزء الثانى من رواية "صندوق الطيور" أو Bird Box، والتى تم تحويلها إلى فيلم سينمائى، من بطولة النجمة العالمة ساندرا بولوك وقال جوش مالرمان إنه منذ تم عرض فيلم Bird Box على Netflix ، وهو يفكر فى إعادة النظر في شخصية الفتاة Malorie، التى ظهرت فى الفيلم، مضيفا: "أردت التعرف على Malorie بشكل أفضل، فى نهاية الفيلم".

وأشار جوش مالرمان أن أغلب المشاهدين حينما يلتقون به، دائما ما تتعلق الأسئلة، بـMalorie، أو ما حدث مع Boy and Girl، مضيفا: لكن بقدر ما أهتم بالفتى والفتاة، فهذه ليست قصتهم.

فيلم Bird Box تدور أحداثه حول امرأة تمر بعدد من الأحداث الصعبة مع مجموعة من اﻷطفال وهم معصوبو العينين وعليهم أن يشقوا طريقهم عبر أحد اﻷنهار، ويشارك فى بطولته عددا كبيرا من النجوم العالمين أبرزهم ساندرا بولوك وتوم هولاندر وسارة بولسون وروزا سالازار وجاكي ويفر وغيرهم، وتصل مدة عرض الفيلم إلى 117 دقيقة .