شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز مهرجان سمنود المسرحي بحضور سميرة عبدالعزيز ومحمد عبد الجواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم مهرجان سمنود المسرحي دورته الخامسة و العشرين على مسرح مركز شباب سمنود بحضور النجمة القديرة سميرة عبد العزيز الرئيس الشرفي للدورة الحالية والفنان محمد عبد الجواد، وتم توزيع الجوائز على الفرق المسرحية المشاركة ومنحت لجنة التحكيم شهادات التميز قبل إعلان الجوائز لعدد من الفنانين منهم الفنان أحمد طه عن موسيقي مسرحية "الطوق " لفرقة بلاك أرت القاهرة، والفنان محمد بحيري عن دراما حركية مسرحية "الطوق" فرقة بلاك أرت القاهرة، والفنانة بسمة أشرف عن دراماتورج مسرحية "عنبر نمرة 6" لفرقة بانوراما بالمحلة الكبرى، والفنان محمد الشربيني عن إخراج مسرحية "الليلة القمرية الأخيرة" لفرقة مثلث المسرح بالمنصورة، وفرقة شباب ناصر بملاوي بالمنيا عن عرض "شفيقة ومتولي" تأليف أحمد يوسف إخراج رأفت ميخائيل.



جانب من حفل الختام



محمد عبد الجواد يسلم الجوائز

كما منحت اللجنة شهادات تميز للفنان ياسر عادل عن دوره فى مسرحية "الليلة القمرية الأخيرة" لفرقة مثلث المسرح المنصورة، والفنان هاني سيد عن دوره فى مسرحية "شفيقة ومتولي" لفرقة مركز شباب ناصر ملاوي المنيا، والفنان محمد محروس عن دوره فى مسرحية "الليلة القمرية الأخيرة" لفرقة مثلث المسرح بالمنصورة، والفنان إياد محمد عن دوره مسرحية "عيد ميلاد" لفرقة بور أف المنصورة، والفنانة رودينا سامح عن دورها فى مسرحية "توتة فى الحدوتة" لفرقة أون هاند كرو القاهرة، والفنانة مريم الرودي عن دورها فى مسرحية "سلم طالع للشمس" لفرقة حلبسة بالإسماعيلية، والفنان أحمد محمود صلاح عن دوره فى مسرحية "سلم طالع للشمس" لفرقة حلبسة بالإسماعيلية، والفنانة أية ناصر عن دورها فى مسرحية "شفيقة ومتولي " لفرقة مركز شباب ناصر ملاوي بالمنيا والفنانة إسراء حاتم عن دورها فى مسرحية "داليدا" لفرقة العاصفة بالإسكندرية، والفنان كريم محمد عن دوره فى مسرحية "داليدا" لفرقة العاصفة بالإسكندرية.



سميرة عبد العزيز تسلم الجوائز



توزيع الجوائز

أما جوائز المهرجان فحصل على جائزة أفضل سينوغرافيا المركز الثالث فرقة كلية التجارة جامعة قناة السويس عن سينوغرافيا مسرحية (أجنابيا)، والمركز الثاني فرقة بانوراما عن سينوغرافيا مسرحية عنبر رقم 6 (المحلة الكبرى)، والمركز الأول فرقة حلبسة عن سينوغرافيا مسرحية سلم طالع للشمس (الإسماعيلية).

وجوائز التمثيل نساء جاء في المركز الثالث الفنانة مرام جمال عن دورها فى مسرحية "شفيقة ومتولي" لمركز شباب ناصر ملوي وفي المركز الثاني مناصفة بين كل من: الفنانة تقي خالد عن دورها فى مسرحية "الطوق" لفرقة بلاك أرت القاهرة، والفنانة نادية نبيل عن دورها فى مسرحية "الطوق" فرقة بلاك أرت القاهرة وحصل علي المركز الأول مناصفه بين كل من: الفنانة شروق عوض عن دورها فى مسرحية "الطوق" لبلاك أرت القاهرة، والفنانة رضوي محمد عن دورها فى مسرحية "الطوق" بلاك أرت القاهرة.



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محمد عبد الجواد يلقي كلمة

وفي جوائز التمثيل رجال حصل على المركز الثالث الفنان محمد عبد العظيم عن دوره فى مسرحية "شفيقة ومتولي" مركز شباب ناصر ملوي وفي المركز الثاني الفنان عمر شجاع عن دوره فى مسرحية "عنبر رقم 6" لفرقة بانوراما المحلة الكبري وفي المركز الأول فز الفنان نجيب ناجي عن دوره فى مسرحية "عنبر رقم 6" لفرقة بانوراما المحلة الكبري.



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وفي جوائز الإخراج نال المركز الثالث الفنان محمد سالم عن إخراج مسرحية أجنابيا فرقة كلية التجارة جامعة قناة السويس وفي المركز الثاني الفنان عمر هاني عن إخراج مسرحية الطوق فرقة بلاك أرت القاهرة وفي المركز الأول الفنانة بسمه أشرف عن إخراج مسرحية عنبر رقم 6 فرقة بانوراما المحلة الكبرى.

أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة فمنحت للفنان الممثل أنس النيلي عن دور فرانك في مسرحية داليدا لفرقة العاصفة الإسكندرية، وجائزة أفضل عرض جاء في المركز الثالث فرقة كلية التجارة جامعة قناة السويس عن عرض أجنابيا، وفي المركز الثاني فرقة بلاك أرت عن عرض الطوق، وفي المركز الأول فرقة بانوراما المحلة الكبري عن عرض عنبر رقم 6.



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تكونت لجنة التحكيم من الكاتب والمخرج هشام حامد رئيسًا، ومهندسة الديكور نهاد السيد عضوًا، والمخرج المسرحي وليد شحاتة عضوا، والمخرج المسرحي محمود الرفاعي مقرر ويحق له التصويت، وجاء في تقرير لجنة التحكيم أنها لاحظت مدى الإنضباط فى هذه الدورة ما أدى إلى ظهور المهرجان بشكل أفضل عن ذي قبل ولهذا تقدم اللجنة الشكر الجزيل للفنان إبراهيم زهران مدير المهرجان والمخرج حاتم قرشم منسق المهرجان وأشرف بوبو مدير مركز شباب سمنود، ومنحت اللجنة شهادة تقدير إلى محمد أبوهرجه رئيس اللجنة الإعلامية والمخرج أيمن السنبختي، وشهادة تقدير للفنان مصطفى زهران، كما شكرت اللجنة وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب و الرياضة بالغربية واللجنة التنسيقية لمهرجان سمنود.



مهرجان سمنود المسرحي