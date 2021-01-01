في يومين.. إيرادات "حظر تجول" تتجاوز 60 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي قبل نهاية عام 2020، وبداية العام الجديد 2021، فيلم "حظر تجول"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم أمس الخميس 31 ديسمبر 37 ألفًا و474 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 64 ألفا و312 جنيها.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، كامل الباشا، أحمد مجدي.