إيرادات الخميس.. "الخطة العايمة" الثاني و"الصندوق الأسود" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 9 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ريما"، "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، و"خان تيولا"، وحققت الأعمال التسعة مجتمعة أمس الخميس 31 ديسمبر، إيرادات قُدرت بـ394 ألفا و219 جنيها، موزعة على النحو التالي..

ريما

نجح فيلم "ريما" في الحصول على المركز الأول، ليتصدر شباك التذاكر، بعد تحقيقه 110 آلاف و842 جنيها.

"ريما" بطولة الطفلة ريم عبدالقادر، مايا نصري، محمد ثروت، إيهاب فهمي.

الخطة العايمة

وحصل على المركز الثاني فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 86 ألفا و794 جنيها.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

الصندوق الأسود

احتل فيلم "الصندوق الأسود" المركز الثالث، محققًا 68 ألفا و64 جنيها.

"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

صابر وراضي

وفاز بالمركز الرابع فيلم "صابر وراضي"، بعد تحقيقه 49 ألفًا و289 جنيهًا.

"صابر وراضي" سيناريو وحوار محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، بطولة أحمد آدم، رزان مغربي ومحسن محيي الدين.

حظر تجول

في المركز الخامس يأتي فيلم "حظر تجول"، وحقق 37 ألفًا و474 جنيهًا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيٍس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، كامل الباشا، أحمد مجدي.

عفريت ترانزيت

في المركز السادس جاء فيلم "عفريت ترانزيت"، وحقق أمس 10 آلاف و889 جنيها.

"عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.

خان تيولا

فاز بالمركز السابع فيلم "خان تيولا"، وحقق 10 آلاف و811 جنيها.

"خان تيولا" يشارك في بطولته وفاء عامر ونضال الشافعي وأحمد كمال، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

زنزانة 7

ذهب المركز الثامن لفيلم "زنزانة 7"، وحقق أمس 10 آلاف و47 جنيها.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

توأم روحي

وفي المركز التاسع جاء فيلم "توأم روحي"، محققا 10 آلاف و9 جنيهات.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.