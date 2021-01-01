على طريقة بابا نويل.. حمدي الميرغني يحتفل بالعام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل الفنان حمدي الميرغني بالعام الجديد، على طريقة بابا نويل، إذ خضع لجلسة تصوير ارتدى فيها ملابس بابا نويل.

ونشر الميرغني صور جلسة التصوير عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، معلقا "كل سنة وانتم طيبين وتفائلوا يا جماعة إن السنة دي تبقى أجمل إن شاء الله".

جدير بالذكر أن حمدي الميرغني يشارك حاليا في بطولة عرض "اللوكاندة" على مسرح نجيب الريحاني، بطولة أشرف عبدالباقي، دينا محسن (ويزو)، دياب.