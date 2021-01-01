محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
احتفل الفنان حمدي الميرغني بالعام الجديد، على طريقة بابا نويل، إذ خضع لجلسة تصوير ارتدى فيها ملابس بابا نويل.
ونشر الميرغني صور جلسة التصوير عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، معلقا "كل سنة وانتم طيبين وتفائلوا يا جماعة إن السنة دي تبقى أجمل إن شاء الله".
جدير بالذكر أن حمدي الميرغني يشارك حاليا في بطولة عرض "اللوكاندة" على مسرح نجيب الريحاني، بطولة أشرف عبدالباقي، دينا محسن (ويزو)، دياب.
كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة بابا نويل.. حمدي الميرغني يحتفل بالعام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.