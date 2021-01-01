غدًا.. "ليلة روك على النيل" مع فرق 404 وGeno Side

تنظم ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل "ليلة روك على النيل"غدًا، السبت الموافق 2 يناير على مسرح النهر، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً. اقرأ ايضًا// الليلة.. "نظرية النيش" في ساقية عبدالمنعم الصاوي ومن المقرر ان يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة من فقراتها الموسيقية لكل من فريقى "404" و "Geno Side" التييحبها ويتفاعل معها جمهورهم على خشبة المسرح. من فقراتها الموسيقية لكل من فريقى "404" و "Geno Side" التييحبها ويتفاعل معها جمهورهم على خشبة المسرح. يقدم فريق 404 كلاسيكيات من الروك العالمى لأكبر الفرق مثل كوين و بيتليز وايروسميث وغيرهم. و بيتليز وايروسميث وغيرهم. أما فريق فيعيد "جينو سايد" يعيد تقديم أغنيات فريق System Of A Down تأسس فى يوليو 2019 على يد أحمد بسيونى عازف الدرامز وإسماعيل مرسى على الجيتار وكريم وسيم على الباص جيتار ومازن وليد مغنى الفريق. يهدف "جينو سايد" لإحياء أغانى SOAD برؤية مختلفة.

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