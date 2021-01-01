الليلة.. "نظرية النيش" في ساقية عبدالمنعم الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي اسكتش كوميدي، وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 1 يناير، على خشبة مسرح النهر بعنوان "نظرية النيش" فى تمام الساعة الرابعة عصرًا.
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ومن المقرر أن يقدم الاسكتش الكوميدي محمد المشد مع عرائسه فلتة وستوحسنات.
يشار إلى أن محمد المشد كاتب روائي وإعلامى صدرت له روايات (أحببتُ لاجِئة- بطلة كل حكاياتي- عرفتُ الله بِحُبِك)، كما قدم العديد من البرامج التليفزيونية لعدة فضائيات عربية مثل ( برنامج عيد للأطفال - برنامج حباتاللؤلؤ- برنامج بلاد الكنانة ).
بالإضافة إلى ذلك قام محمد المشد بكتابة وإخراج عدة أفلام تليفزيونية منها (بالعكس- بدون أعذار - جزيرة الورد - انتحار ممتع).
جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
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