(صور) على "تيك توك" حماقي يخطف أنظار العالم من قلب الأهرامات في رأس السنة

خطف المطرب محمد حماقي أنظار متابعي حفله الـ "لايف" ليلة رأس السنة بمختلف دول العالم والذي قدمه عبر تطبيق "تيك توك" من قلب الأهرامات وأبو الهول بمنطقة الصوت والضوء.

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وعلى مدي ٤٥ دقيقة من الغناء المتواصل بلا توقف قدم حماقي العديد من أغانيه المميزة والمبهجة لقلوب عشاقه مع انطلاق الثواني الأولى مع العام الجديد ٢٠٢١ بداية من أغنية "قدام الناس" التي قدمها بشكل استعراضي مبهر بمشاركة عدد من ال dancers المحترفات .. بعدها حرص على

تهنئة كل متابعيه حول العالم بالعام الجديد ورحيل عام ٢٠٢٠ بكل معاناته وصعوباته.

واستكمل حماقي وصلته بأغاني "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكي" ،"ليه بيلموني ليه"، بالإضافة إلى "من البداية" التي شاركه فيها المطرب والملحن نادر حمدي بالعزف على البيانو.

كما قدم "يا ستار" ،" كان وكان" ، "واحدة واحدة" .. وكان اللافت للنظر ظهور صور والد حماقي الراحل ضمن أحد مشاهد أغنية "صور" وبالتحديد خلال مقطع .." وناس مش بأيدنا بقوا في

حته تانية"، وهو ما تأثر به متابعيه ممن ارسلوا له العديد من عبارات الحب والدعم .. واختتم حماقي حفله بكلمة عبر فيها عن سعادته بوجوده مع جمهوره لايف عبر "تيك توك" وتمني لهم السعادة والنجاح في العام الجديد .

الحفل تم الإعداد له بتجهيزات غير مسبقة تبرز معالم الحضارة المصرية الفرعونية التي تداعب خيالات الملايين حول العالم مما يعد أفضل ترويج للسياحة المصرية.

ويقوم بالتنظيم والاشراف علي الحفل ministry of happiness محمد علام و شهاب مظهر ووليد توفيق.

وكانت نهله مجدي مديره تيك توك بالشرق قد صرحت بانهم الاوسط فخورون بالعمل مع نجم بحجم محمد حماقي في هذا الحدث الضخم الذي يتابعه الملايين من الجمهور في مختلف انحاء العالم.