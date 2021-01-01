سيرين عبد النور: تعلمت بهالسنة ما اوثق بالابتسامات المجانية ‏

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سيرين عبدالنور
بمناسبة عيد رأس السنة، اختارت الممثلة اللبنانية والفنانة سيرين عبد النور البقاء في المنزل مع عائلتها لتمضية هذه الليلة.
ونشرت عدد من الصور عبر الـ”stories” على تطبيق إنستغرام مع العائلة.
وعايدت بعدها محبيها، ناشرة صورة لها بفستان طويل.
وكتبت: ” تعلمت بهالسنة ما اوثق بالابتسامات المجانية مش كل ابتسامة في وراها نية طيبة، تعلمت انو مش مين ما قال بحبك يعني بيعرف قيمة هالكلمة، وإنو الحق ما بموت حتى لو اخد الباطل مجده، تعلمت كون انسانة صامدة قدام العواصف بإيمان كبير متسلحة بقوة الله وقوة العائلة !!! وانتو شو علمتكن هالسنة ؟”.
وتألقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في الحلقة الرابعة من برنامج ”انت مين” والمأخوذة فكرته عن البرنامج العالمي The masked singer بفستان بنقشة التايغر من دار الأزياء العالمية دولتشي أند غابانا.
واعتمدت عبد النور تسريحة شعر بسيطة تاركه شعرها منسدلًا مع تجعيده، وربط مقدمته إلى الخلف، كما اختار أحمر الشفاه الفاقع من أجل الإطلالة، وتغزل الجمهور بجمال عبدالنور وإطلالتها المميزة.
وخلال الحلقة قدمت الدفعة الثانية مجموعة من الأغاني على المسرح، بعد عرض فيديو الأدلة الثاني الخاص بهم، وأجابت كل شخصية على سؤال من أسئلة واحد من لجنة التحكيم، إلا ان الأسئلة التي كان من المفترض أن تساعد اللجنة المكونة من الفنان السوري قصي خولي، الفنان المصري حسن الرداد، الفنان السعودي مهند الحمدي إلى جانب سيرين عبد النور، زادت من حيرتهم.
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