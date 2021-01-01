صوته يتحوّل كحرباء.. ممَ استوحى ذا ويكند ألبومه الجديد؟

متابعة بتجــــــــــرد: قد يكون الحائز على لقب رابع أفضل ألبوم مبيعاً لهذا العام لكن ذا ويكند بدأ التفكير في مشروعه الكبير التالي.

وكشف المغني (30 عاماً) في إحدى المقابلات التي أجراها مؤخراً أنّه يستوحي ألبومه الجديد من حملة Black Lives Matter وجائحة كورونا، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وقال عن تأجيل جولته لصيف 2021: “لقد كنت أكثر إلهاماً وإبداعاً خلال فترة الحجر، أكثر مما أكون عادةً”.

وتابع: “لقد خلقت الجائحة وحركة Black Lives Matter والتوترات في الانتخابات شعوراً بالامتنان لما لدي وللأشخاص المقربين مني”.

وفي حديثه عن مقدراته الصوتية، قال إنّ “الموسيقى الإثيوبية كانت تلهمه خلال نشأته، قبل أن يستكشف من خلال ألبوماته جوانب مختلفة لنفسه”، مضيفاً: “كلما تقدمت في السن، تعرّفت الى المزيد من أنواع الموسيقى، وأصبح صوتي كالحرباء يتحوّل إلى شخصيات مختلفة في كل ألبوم”، مشيراً إلى قدرة هذا الحيوان على تغيير لونه.

وختم: “يبدو أنّ اتباع طريقتي الخاصة وكسر معايير الوسط الفني، يؤثر في الآخرين”.

في حديثه عن مسيرته، قال المغني: “لقد كان كلّ تركيزي على الغناء حينها وهو كذلك تماماً اليوم”.