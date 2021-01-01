كايلي جنير تحصل على أمر حماية من المحكمة.. “هناك رجل يتعقب تحركاتي”

متابعة بتجـــــــــــرد: منحت المحكمة أمر حماية لكايلي جنير بعد إدلائها بأنها تتعرض لمضايقات من قبل رجل يُزعم أنه يستمر في التسلل إلى الحي الذي تعيش فيه بحثاً عنها.

ووافقت المحكمة على طلب كايلي للحصول على أمر تقييدي موقت ضد رجل يدعى جاستين بيرغكويست، لأنها تدعي أنه يبذل جهوداً كبيرة لتعقب تحركاتها.

ووفق المستندات القانونية، التي حصل عليها موقع “تي إم زي” الأميركي، تدعي كايلي أن بيرغكويست اقتحم أحد المنازل في حيّها السكني المغلق في كاليفورنيا، وهرب سيراً على الأقدام بعد أن رآه أحد السكان، ثم عاد مجدداً في سيارته.

كما صرّحت كايلي في المستندات إن الرجل قادم من داكوتا الشمالية التي تبعد حوالى الـ30 ساعة تقريباً عن مكان إقامتها، على الرغم من أنها لا تملك أدنى فكرة عن هويته. تعتقد أنه كان يحاول اقتحام منزلها واقتحم منزلاً آخر من طريق الخطأ لأنه أخبر رجال أمنها الخاص أنه كان يحاول لمقابلتها.

وينصّ أمر الحماية الموقّت على أن يلتزم بيرغكويست مسافة 100 متر على الأقل بينه وبين كايلي.