كريس هيمسوورث الملهم.. ستة أسابيع مجانية على تطبيقه الخاص

متابعة بتجـــــــــرد: حان هذا الوقت من العام حيث يبدأ كلّ الناس في جميع أنحاء العالم بالتخطيط لكيفية استعادة أو المحافظة على لياقتهم البدنية، بعد موسم الأعياد.

وقرّر الممثل كريس هيمسوورث مساعدة متابعيه على تحقيق هذه الأهداف مع بداية العام الجديد من خلال تقديم ستة أسابيع من التمارين المجانية عبر تطبيقه “سنتر”.

ونشر الممثل (37 عاماً) فيديو عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” يوم الخميس وهو يمارس التمارين الرياضية لتشجيع متابعيه على الانضمام إلى البرنامج، معلّقاً: “لمساعدتكم فعلياً على تحقيق أهدافكم للعام الجديد، يمنحكم تطبيق سنتر ستة أسابيع مجانية. أتمنى لكم عاماً سعيداً!”.

وقال هيمسوورث في الفيديو: “كان العام الماضي صعباً على الجميع، أليس كذلك؟ هل سيكون هذا العام أفضل؟ من الأفضل أن يكون كذلك، لكنني لن أجلس وأنتظره ليكون كذلك، ولا يجدر بكم القيام بذلك أيضاً. حان الوقت للاستيقاظ والتحرك والقتال والاعتناء بأنفسكم”.

أطلق الممثل تطبيق سنتر في كانون الثاني (يناير) 2019. ويقدم البرنامج خططاً مخصصة لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهداف اللياقة البدنية التي يأملونها، بما في ذلك أكثر من 1000 تمرين فريد وأكثر من 500 وصفة.