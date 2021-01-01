بعد اتهامه بالتطبيع.. المهن التمثيلية تكتفي بفترة وقف محمد رمضان

متابعة بتجـــــــــــرد: قرّرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم الخميس، حفظ التحقيق الذي أقامته مع الفنان محمد رمضان، مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بتهمة التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني إسرائيل.

وقالت نقابة المهن التمثيلية في قرارها: “لجنة التحقيق الخاصة بالعضو محمد رمضان برئاسة مستشار مجلس الدولة محممد كمال سلام، قررت حفظ التحقيق والاكتفاء بفترة إيقافه”.

وتعود تفاصيل الأزمة التي تعرض لها رمضان، إلى الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، الذي نشر عبر حسابه الخاص بموقع تويتر، صوراً جمعت بين رمضان وعدد من مشاهير دولة إسرائيل، وعلى رغم إنكار معرفته بهم إلا أنه تبين أنه كان معهم بحفل خاص في دبي.

وقرّرت نقابة المهن التمثيلية، إيقافه عن العمل لحين التحقيق معه، والتأكد من التطبيع مع دولة الكيان الصهويني.

وعلى رغم إعلان محمد رمضان، جراء هذا الأزمة، وقف تصوير مسلسله الرمضاني “موسى” وخروج من سباق الموسم المقبل 2021، إلا أنه عاد لتصويره خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يخوض به السباق وليس كما أشاع مسبقاً.

“موسى” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب محمد رمضان، منهم سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، هبة مجدي، منذر رياحنة، أمير صلاح الدين، وآخرون، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.