“مرحبًا”.. رابح صقر يستقبل 2021 بألبوم يضم 24 أغنية

متابعة بتجـــــــــرد: بعد ترقب وانتظار، طرحت شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” ألبوم النجم السعودي رابح صقر والذي اختار له عنواناً “رابح صقر 1/1/2021 – مرحباً” وتضمن العنوان بذلك موعد صدوره.

ويضم ألبوم رابح صقر الجديد 24 أغنية تضم العديد من الأفكار الجديدة من ناحية الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي.

وأكد رابح صقر بعد طرح الألبوم حرصه الدائم في كل ألبوم على تقديم نمط وشكل موسيقي جديد يعكس المجهود الكبير الذي بذله لاختيار وتسجيل وتجهيز الأغاني.

وتعاون رابح في ألبومه الجديد على صعيد الكلمات مع المستشار تركي آل الشيخ في خمس أغانٍ مميزة ذات كلمات معبّرة وقويّة مليئة بالأحاسيس.

وأيضاً تعاون رابح في جديده مع مجموعة مميّزة من الشعراء، منهم: واحد وقوس وعبدالله بو راس، وغيرهم الكثير من أهم الشعراء، بالإضافة الى تعاونه مع شعراء شباب في أول ظهور لهم، والملحنين سهم ومحمد غازي وآخرين، بالإضافة الى مجموعة من الألحان التي صاغها رابح لنفسه.