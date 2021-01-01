شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى تستقبل العام الجديد بصورة للفنان الراحل نور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الفنانة بوسى عام 2021 بالظهور بجانب رفيق عمرها الفنان الراحل نور الشريف، حيث نشرت الإعلامية بوسى شلبى صورة تجمعها ببوسى شلبى، وفى الخلفية، بورتريه للنجم الكبير الراحل نور الشريف، كما حرصت بوسى، وبوسى شلبى على اتباع القواعد الاحترازية من فيروس كورونا خلال الصورة أثناء ارتدائهما "الفيس شيلد"، وعلقت بوسى شلبى على الصورة قائلة: "أجمل حاجة إن الواحد يدخل سنة جديدة مع الغاليين جارتي حبيبتى ونور الحاضر الغائب"



بوسى ويظهر فى الخلفية الفنان الراحل نور الشريف بصورة له

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة بوسى جاء ضمن احتفالات أسرتها وأصدقائها بعيد ميلادها نهاية شهر نوفمبر من العام الماضى 2020، حيث احتفلت الفنانة مى نور الشريف بعيد ميلاد والدتها آنذاك.

ونشرت مى مجموعة صور من الاحتفال العائلى فى منزل الأسرة، بحضور عدد من أصدقائهم منهم الفنانة هدى رمزى فى أحدث ظهور لها وقتها، والإعلامية بوسى شلبى، وعلقت عليها عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام" "كل سنة وخميس أخويا وأمى حبيبتى طيبيين يا رب سنة سعيدة بالصحة والنجاح ومنورين حياتنا".

كما سبق وحرصت الفنانة بوسى فى وقت سابق من العام الماضى على حضور عرض مسرحية "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، مؤخرًا، وقد ظهرت آنذاك في صورة لها برفقة الفنانة الشابة شيماء عباس التى نشرت الصورة عبر حسابها الرسمى على إنستجرام.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسى مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين وشارك فى بطولته كل من الفنانة نجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد وتم طرحه في موسم رمضان الماضى.

وشاركت بوسى في مسلسل "قيد عائلى" ودارات أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل"، وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع، والذى يدور بين الجميع الكبار والصغار، ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.