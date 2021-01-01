شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة بابا نويل..ليلى علوى تستقبل 2021 بقبعة سانتا كلوز والبلالين..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت النجمة ليلى علوى العام الجديد 2021 بصورة مبهجة بعدما ظهرت خلال فيديو نشرته عبر حسابه على موقع انستجرام على طريقة بابا نويل، من خلال ارتداءها قبعة بابا نويل، وقالت فى الفيديو، "كل سنة وانتوا طيبين يا حلوين، happy new year” “.



ليلى علوى على طريقة بابا نويل

قبل أيام استرجعت النجمة ليلى علوى ذكريات أمنياتها أثناء استقبالها عاما جديدا بفيديو يعود لـ 35 عاما مرت، وتحديدا فى ليلة رأس السنة لعام 1986، وذلك بالتزامن مع استقبالنا عاما جديدا هو 2021 نهاية الأسبوع الجارى، حين نشرت فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام" من مقابلة تليفزيونية له تتمنى خلالها أمنيتها بالعام القادم آنذاك.

وعلقت على الفيديو وكتبت: "أمنياتى فى وداع سنة 1985، كل سنة وكل الصحاب والأحباب متجمعين مع بعض وبيتمنوا أمنية حلوة للسنة الجديدة، والحبايب اللى ما بينهم غربة، يرجعوا يتجمعوا تانى والغربة بينهم تنتهى، أمنياتى فى وداع سنة 1985".

ويبدو أن النجمة ليلى علوى تفضل استرجاع ذكرياتها مع استقبال كل عام بتسليط الضوء على فيديوهات نادرة لها بهذا التوقيت من كل عام، حيث سبق وشاركت عبر حسابها بموقع تويتر "فيديو" للقاء سابق لها فى عام 1988 أى منذ حوالى 32 عاما، تحدثت من خلاله حول أمنياتها فى العام الجديد، وعلقت ليلى علوى وقتها، قائلة: "الحب بين الناس، والحب للبلد، وحب كل واحد لعمله.. عدت السنين ولسة أمنياتى للسنة الجديدة زى ما هى".

ليلى شاركت متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور من احتفالية كنيسة سان جوزيف، لتوجيه رسالة للمصريين بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وكتبت فى تعليقها على الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، "من احتفالية كنيسة سان جوزيف، استمتعنا بترانيم عيد الميلاد المجيد بقيادة الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى للسينما، وفى ظل إجراءات احترازية مكثفة، كل سنة وكل المصريين بخير وحب وسلام".