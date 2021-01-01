شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يصل القاهرة الأسبوع المقبل لتصوير فيلم "فى عز الضهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جورج شحاتة مدير أعمال الفنان المصرى العالمى مينا مسعود، لـ"الخليج 365"، تعاقد النجم مينا على فيلم مصرى عالمى بعنوان "فى عز الضهر" من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل، وأعلن عن وصول "مينا مسعود" إلى القاهرة فى الأسبوع الأول من شهر يناير لوضع اللمسات الأخيره وبدء استعداداته لتصوير الفيلم.

وأوضح جورج أن هذا التعاقد جاء بعد مفاوضات بدأت فى سبتمبر الماضى واستمرت أكثر من 3 أشهر، مؤكدا أنه منذ طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض وهو يتلقى الكثير من العروض المصرية والعربية للنجم مينا مسعود لكنهم كانوا ينتظرين عملا مناسبا لمينا مثل فيلم "في عز الضهر" ليكون أول أعمال مينا مسعود في مصر.

وأضاف جورج أنه رغم انشغال مينا مسعود خلال الفترة الماضية بالكثير من العروض واختبارات الأداء، إلا أنه رحب بهذا العمل، حيث إن مشاركته في عمل مصري واحدة من أمنياته منذ الصغر وذلك لحبه الشديد لمصر موطنه الأصلى واللغة العربية، بالإضافة إلى حملة "أتكلم مصرى" التى شارك فيها خلال زيارته الأخيرة لمصر والتى نظمتها وزارة الهجرة المصرية.

وأشار جورج إلى أن مينا مسعود لديه أكثر من مشروع عالمي وكان من المقرر تصويرهم خلال هذا عام 2020، بالإضافة إلى فيلم "Aladdin 2" المفترض الإنتهاء من تجهيزه خلال 2020.

ومن آخر أعمال مينا والتى حققت نجاحا كبيرا مسلسل "Reprisal" وذلك بعد نجاحه الساحق في فيلم "Aladdin" وقد تم تأجيل جميع الأعمال التي كان مخطط تنفيذها في2020 بسبب فيروس كورونا ، إضافة إلي طرح الكتاب الأول لمينا في الأسواق "Evolving Vegan" منذ أشهر قليلة.