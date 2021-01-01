شكرا لقرائتكم خبر عن سوق السينمات الفرنسية يخسر أكثر من مليار دولار خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالا لتأثير فيروس كورونا على صناعة السينما، نشر موقع variety تقريرا جديدا يؤكد تراجع نسبة قبول السينما في فرنسا ، أكبر سوق للأفلام في أوروبا ، بنسبة 70٪ في عام 2020 ، مقارنة بعام 2019 ، وهذا التراجع بسبب COVID-19 ، فـ 2020 شهد إغلاق دور السينما الفرنسية لمدة 176 يومًا ، وفقًا لما أعلنه المجلس الوطني للفيلم الفرنسي (CNC) .

و بلغ إجمالي مبيعات التذاكر 65.1 مليون ، وفقًا لـ CNC ، 65.2 مليون وفقًا لشركة Comscore ، التي قدرت قيمة اجملي شباك التذاكر خلال 2020 بـ 450 مليون يورو أي (549 مليون دولار)، وبالنظر إلى أن فرنسا شهدت عدد تذاكر 213 مليونًا وإجمالي أرباح شباك التذاكر بقيمة 1.62 مليار دولار في عام 2019 ، فقد شهدت نتائج عام 2020 خسارة السوق لأكثر من مليار دولار في مبيعات تذاكر السينما.

وكان فيلم الاكثر عرضا في السوق العالمية فيلم Tenet، وحقق فيلم Tenet إيرادات حول العالم خلال عرضه المحدود وصلت إلى 362 ملايين دولار أمريكي، وذلك وفقا لموقع فارايتي، وهو الفيلم الذي استقبلته دور العرض المصرية، لمخرجه كريستوفر نولان، وذلك بعد أشهر طويلة من التأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا.

فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

وكان فيلم Tenet قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم، ولكن طرحه مؤخرا بدور العرض منحه فرصة كبيرة للمشاهدة حيث كانت أقوى بداية له في المملكة المتحدة، حيث حقق إيرادات وصلت 7.1 مليون دولار، ثم تم إطلاق Tenet في 41 سوقًا دوليًا في نهاية هذا الأسبوع ، بما في ذلك فرنسا محققا 6.7 مليون دولار وفي كوريا محققا 5.1 مليون دولار وألمانيا محققا 4.2 مليون دولار.