شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: "أمى حافظة القرآن.. وبتشوف الغنا حرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مطرب المهرجانات عمر كمال، إن تقارب صوته مع محمد فؤاد جعل مدرسة "فؤش" الأقرب له، موضحا : "هى الأقرب لكل الطبقات وكل الناس بتحبه، عشان كدة فى بداية مشوارى اتأثرت كثيراً بألحان محمد فؤاد، وعلشان ماحدش يقول إنى بقلده اتجهت لغناء المهرجانات، وهذه المقارنة كانت سببا أساسيا إني أتجه لغناء المهرجان والحمد الله نجحت فيها".

كما تحدث عن رأي والدته في الأغاني التي يقدمها قائلا: "أمي حافظة القرآن كله فشايفة إن الغنا حرام، هى من جواها مش راضية أوى بس أنا مش بعمل حاجة حرام أنا بحاول أبسط الناس".

وأشار كمال إلى أن أغنية "بيت الجيران" غيرت خريطة الأغانى فى مصر، حيث قدمت الأغنية كلمات غير التقليدية، وأضاف أنه لا يوجد خلاف بينه وبين حسن شاكوش وأنه كل ما يكون هناك عمل مناسب يجمعها سيكونان معا.