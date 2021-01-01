سميرة سعيد تستقبل 2021 مع هؤلاء.. وصفتهم بأحب الناس لقلبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أنهت الفنانة سميرة سعيد، عام 2020، بسهرة جمعتها مع أقرب وأحب الناس لقلبها، حسبما وصفتهم.

ونشرت سميرة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بنجلها، وهنا ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، وأرملته، والمخرج نضال هاني.

وعلقت سميرة "أنهيت عام 2020، مع من أحبهم، أتمنى لكم جميعًا عام مليء بالرحمة".

وشاركت سميرة سعيد مؤخرًا في لجنة تحكيم برنامج The Voice senior، وشاركها التحكيم كل من هاني شاكر، ملحم زين، نجوى كرم.