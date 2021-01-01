"صاحبة السعادة" تتهم روبي بالكسل.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة روبي، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على فضائية dmc، إن العام الجديد سيشهد تقديمها مسلسل على إحدى المنصات الاليكترونية.

وأضافت روبي "هناك أغاني جديدة أستعد لتقديمها في 2021"، واتهمتها إسعاد بالكسل، وردت "مفيش حاجة رفضتها ورجعت ندمت عليها، بحب أقدم للناس الحاجات اللي بيتوقعوها مني، مش بحب التواجد لمجرد التواجد ".

وأشارت روبي إلى حبها للأفلام الواقعية المأخوذة عن أحداث وقعت بالفعل، قائلة "أحب الأفلام الواقعية جدا أي حاجة حدث بالفعل تجذبني جدا".