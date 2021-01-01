حكيم: يا رب السنة الجديدة تفرح قلوب كل البشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تمنى المطرب حكيم أن يكون العام الجديد 2021، سببًا في إدخال السعادة والفرحة على قلوب كل البشر.
ونشر حكيم صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، مهنئًا الجمهور، وعلق "نهاية سنة وإن شاء الله نهاية وباء، نهاية أوجاع، نهاية أحزان، يا رب ارحمنا برحمتك، اللهم بداية السنة الجديدة تكون بداية تفرح قلوب كل البشر. ياااااارب".
جدير بالذكر أن حكيم حرص على مشاركة جمهوره قبل أيام فيديو من زيارته للفنان الكبير أحمد عدوية، التي جاءت للاطمئنان على صحته.
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