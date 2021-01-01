صابر الرباعي: لا شيء يمكن أن يغير محبتي لكم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
ودع الفنان التونسي صابر الرباعي عام 2020، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".
وغرّد الرباعي معلقًا "رحل عام بحلوه ومرّه وأتى آخر، و كلنا أمل في أن يكون حلوُه أكثر من مرِّه، لكن لا شيء يمكن أن يغير محبتي لكم مهما كان. أتمنى أن تكون سنة سعيدة علينا جميعا وكل عام وانتم بخير".
جدير بالذكر أن صابر الرباعي أطل على جمهوره مساء الخميس 31 ديسمبر، في حلقة مسجلة مع برنامج "معكم" الذي تقدمه المذيعة منى الشاذلي على قناة CBC، وقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه ومن أغاني الآخرين القديمة والجديدة.
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