روبي: "كان نفسي أبقى ولد".. وأعاني فوبيا "صوت الحديد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية روبي إنها كانت تتمنى أن تكون "ولدا"، مشيرة إلى أنها فشلت في تعلم قيادة السيارات وتعاني فوبيا صوت الحديد.

وأوضحت روبي خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc": "كان نفسي أبقى ولد لأني وأنا صغيرة كنت بلعب في الشارع مع ولاد خالتي ولما كبرت شوية في سن الـ10 سنوات ماما قررت إني ملعبش في الشارع تاني عشان كبرت، خدت الموضوع على نفسي أوي وقعدت أعيط في البلكونة أقول ليه يا ربي ماكنتش ولد".

وبدأ اللقاء بغناء روبي أغنية "ليه بيداري كده"، التي قدمتها على مسرح البرنامج وشاركتها في الرقص على الأغنية إسعاد يونس، وكشفت روبي أنه من الأشياء الجميلة التي قامت بها في 2020 المكوث في المنزل وقضاء وقت أطول برفقة ابنتها "طيبة"، وقالت إن ابنتها اقتربت منها أكثر بعد إغلاق المدارس في بداية انتشار فيروس كورونا.

وأشارت روبي إلى أنه بسبب الحجر المنزلي عاودت ممارسة الرياضة وشاهدت المزيد من الأفلام.

وأكدت الفنانة المصرية أنها كانت تغني أحيانا لابنتها أغاني مهرجانات مثل "لغبطيطا"، لترد عليها إسعاد يونس قائلة "إيه الأغنية دي جبتيها منين".



