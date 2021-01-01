فيديو.. بهاء سلطان: أتممت حفظ القرآن وهذه حقيقة اعتزالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان المصري بهاء سلطان إن 2020، كان لها إيجابيات كثيرة في حياته، رغم أنها كانت سنة صعبة.

وأضاف خلال ظهوره ليلة رأس السنة، ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس بإحدى القنوات المصرية، أنه أتم حفظ القرآن في 2020، وأنه وجد أن جمهوره أحب تقديمه للابتهالات لذلك حاول أن يكثر من إلقائها.

وأوضح بهاء سلطان أن قصة اعتزاله التى انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي منذ فترة، كانت مجرد سوء تفاهم بعدما قابل أحد الشيوخ، لذا قام بنفيها عبر حساباته الرسمية.



