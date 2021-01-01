شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: شخصيتى فى "ريما" استفزتنى ومن الصعب رفضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد ثروت عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عقب طرح فيلم "ريما" الذى يعرض حاليا في السينمات ويشارك في بطولته كل من الفنانة مايا نصرى والطفلة ريم عبدالقادر وإيهاب فهمى ومن اخراج معتز حسام .

ثروت قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه ابتعد عن تقديم الكوميديا في العمل خاصة أنه وجد الشخصية مختلفة واستفزته ومن الصعب رفضها، لذلك وافق عليها، و"أتمنى أكون قدرت أقدم لهم محتوى مختلف وشخصية جديدة".

ويجسد محمد ثروت من خلال الفيلم شخصية مركبة لها أبعاد نفسية من خلال دور يميل لنوعية الشر.

فيلم "ريما" من بطولة محمد ثروت ومايا نصري والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

وتدور أحداث الفيلم حول طفلة تُدعى "ريما" ورثت عن والدها أشياء روحانية، تقرأ الغيب فى كل الظروف، لكن كل الناس تتعامل ‏معاها أنها تحت إمرة الشيطان، تضطرها الظروف للهرب من أهلها، وتذهب لأكثر من عائلة لتربيتها، ومع مرور الأحداث الكل يدب ‏فى قلبه الخوف منها، ثم تهرب، حتى تستقر عند رجل أعمال وزوجته، منعتهم الحياة من الإنجاب، وكانت حياتهم صعبة، وتعرضوا ‏لأزمات كبيرة؛ بسبب محاربة الناس لهم، إلا أن تتدخل "ريما" لإنقاذهم، وتتوالى الأحداث.

