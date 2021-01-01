شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم ضعيف لـ فيلم جورج كلونى الجديد The Midnight Sky والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فيلم The Midnight Sky لـ الممثل العالمى جورج كلونى، الذى عرض على منصة نيتفلكس، على تقييم ضعيف جدا، على موقع Rotten Tomatoes، وصل إلى 52% من قبل 201 ناقد، وعلى 26% من قبل 1547 مشاهد، فيلم The Midnight Sky الجديد، طرح في 23 ديسمبر الجارى، العمل من إخراج جورج كلونى.



The Midnight Sky

وتدور أحداث The Midnight Sky في فترة ما بعد دمار العالم post- apocalyptic وتتبع محاولات أوجستين (جورج كلوني)، عالم منعزل في المنطقة القطبية، بينما يسابق الزمن كي يمنع سالي (Felicity Jones) وزملائها من رواد الفضاء من العودة إلى الأرض، حيث تنتظرهم كارثة عالمية غامضة، ويقوم جورج كلوني بإخراج هذا الفيلم المأخوذ عن الرواية الناجحة Good Morning, Midnight للكاتبة Lily Brooks-Dalton.

العمل من بطولة جورج كلوني، فيليسيتي جونز، ديفيد أويلوو، تيفاني بون، ديميان بشير، كايل تشاندلر، caoilinn Springall، وغيرهم.

كما رفع مدرس ومؤلف للغة الإنجليزية في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد منصة Netflix، بسبب مسلسل "Outer Banks" بدعوى انتهاك حقوق النشر، تم تقديم الشكوى الرسمية في 21 ديسمبر الجارى من قبل كيفين ووتن، مؤلف رواية "Pennywise: The Hunt for Blackbeard’s Treasure"، التى طرحت في عام 2016 ، يدعي ووتن أن Netflix ومؤلفي العمل " جوش بات وجوناس بات وشانون بيرك"، استلهموا فكرة المسلسل من كتابه، وفقا لما نشره موقع " Variety".

تزعم الدعوى أن كلاً من المسلسل والكتاب يشتركان في أوجه تشابه مذهلة، بما في ذلك أنهما تجريان في بلدة أوتر بانكس، ونفس عدد الشخصيات الرئيسية التي تشترك في قصص مماثلة، وأعداء، ولم ترد Netflix على الفور على طلب Variety للتعليق.

وحسبما نشر موقع أمازون فـإن كتاب ووتين يدور حول: "اكتشف بنجامين وناثانيال بينيوايز، جنبًا إلى جنب مع عمهما، أوتاواي بيرنز، دليلًا أثناء الغوص قبالة ساحل أوكراكوك يأخذهم في مغامرة عبر قارتين، وبالتالي يجب أن يخدعوا مجموعة شريرة من صيادي الكنوز الذين لن يتوقفوا عند أي شيء ليمسكوا الصندوق حتى يتمكنوا من استخدام محتوياته لتعزيز أجندتهم ".