محمد محمود عبدالعزيز: "أبويا حس بيا وكان عايز يعيد عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كعادته منذ رحيل والده، حرص الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، على نشر صورة تجمعه بوالده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ليبدأ بها العام الجديد.

وكتب محمد في تعليقه على الصورة التي نشرها على حسابه بموقع "إنستجرام": "سبحان الله، بدور على صورة حلوة ليا مع ابويا عشان تبقى أول صورة في السنة الجديدة، لقيت موبايلي القديم بالشاحن بتاعه، مش عارف ايه اللي خلاني افتحه، بس لما فتحته عرفت اني زي ما كنت بافكر في أبويا هو كمان حس بيا وكان عايز يعيد عليا بمناسبة السنة الجديدة".

وتابع "زي عادتنا يا حاج أول صورة في السنة الجديدة ربنا ما يقطعلنا عادة، كل سنة وحضرتك طيب وفي أمان وفي مكان أحسن من اللي احنا فيه بكتير يا أبويا وصاحبي وأخويا وسندي وضهري وأماني".

ووجه التهنئة لجمهوره "كل سنة وحضراتكم جميعاً طيبين وبخير وإن شاء الله تبقى سنة مليانة خير لينا كلنا. (اسألكم الفاتحة والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا)"