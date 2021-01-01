شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هروبه من إنجلترا.. السبعينى بول ماكرتنى يلفت الأنظار بتصفيفة شعر عصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش حاليا النجم العالمى السير بول مكارتنى أجواء ممتعة خلال الإجازة التى يقضيها مع زوجته فى سانت بارتس ، و ذلك بعد أيام من تصدر اسمه المواقع الفنية بعد تركه لإنجلترا لاستمتاع بوقته بعيد عن القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا " covid-19 " .

التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لبول ماكرتنى خلال استمتاعه بأشعة الشمس على إحدى الشواطئ وذلك بصحبه زوجته الفاتنة نانسى شيفيل البالغة من العمر ( 61 عاما ) .



بول ماكرتني وزوجته بول ماكرتني وزوجته

وما لفت الأنظار هو اعتماد نجم البيتلز السابق البالغ من العمر ( 78 عاما ) على تصفيفة شعر عصرية جعلته محط تركيز العديد من المواقع الشهيرة مثل " ديلى ميل " ، كان يلتقط النجم الشهير بعض الصور بهاتفه المحمول .



بول ماكرتني بتصفيفه شعر عصرية بول ماكرتني بتصفيفه شعر عصرية

يذكر أن النجم العالمى بول ماكرتنى اثار ضجة مؤخرا بعد أن تحدث عن فترة " الحجر " بسبب فيروس كورونا ، حيث أطلق نجم فريق البيتلز على الفترة التى قضاها فى المنزل اسم "rockdown" حيث كان يعمل حينها على ألبومه الجديد، و اشار بول ماكرتنى أنه حاول أن يظل متفائلا بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة كونه فى مرحله إعداد الألبوم الجديد الذى اطلقه مؤخرا و حمل اسم " McCartney III" ، بينما أشار بول مكارتنى أنه يشعر بحالة كبيرة من التفاؤل والقى الضوء على الجانب المشرق من الفترة الماضية حيث التقى بالكثير من أفراد العائلة أكثر من أى وقت مضى، كذلك تمكن النجم الشهير من تسجيل ألبومه الغنائى الجديد، وقال النجم الشهير: "من السهل الوقوع فى فخ التفكير بأن الأمور سيئة وتزداد سوءا، وقد يكون صحيحا، لكننى أعلم أننى سأصاب بالذهول بعد ذلك، لذلك أقول لنفسى: "حسنا، الأمر ليس بهذا السوء، فكر فى اليوم التالى وفى الحقيقة كان ذلك جيدا.. أنا دائما أحاول العثور على الأشياء الجيدة".