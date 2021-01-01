شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يتألق فى حفل رأس السنة بالأهرامات .. وظهور خاص لوالده الراحل (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف النجم محمد حماقي أنظار متابعي حفله اللايف في ليلة رأس السنة بمختلف دول العالم، والذي قدمه عبر تطبيق "تيك توك" من قلب الأهرامات وأبو الهول بمنطقة الصوت والضوء.

وعلى مدار 45 دقيقة من الغناء المتواصل بلا توقف قدم حماقي العديد من أغانيه المميزة والمبهجة لقلوب عشاقه مع انطلاق الثواني الأولى مع العام الجديد 2021 بداية من أغنية "قدام الناس" التي قدمها بشكل استعراضي مبهر بمشاركة عدد من الـ dancers المحترفات، بعدها حرص على تهنئة كل متابعيه حول العالم بالعام الجديد ورحيل عام 2020 بكل معاناته وصعوباته.

واستكمل حماقي وصلته بأغاني "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكي"، "ليه بيلموني ليه"، بالإضافة إلى "من البداية" التي شاركه فيها المطرب والملحن نادر حمدي بالعزف على البيانو.

كما قدم "يا ستار" ،" كان وكان" ، "واحدة واحدة" .. وكان اللافت للنظر ظهور صور والد حماقي الراحل ضمن أحد مشاهد أغنية "صور" وبالتحديد خلال مقطع .." وناس مش بأيدنا بقوا في حته تانية".. وهو ما تأثر به متابعيه ممن ارسلوا له العديد من عبارات الحب والدعم.. واختتم حماقي حفله بكلمة عبر فيها عن سعادته بوجوده مع جمهوره لايف عبر "تيك توك" وتمني لهم السعادة والنجاح في العام الجديد .

الحفل تم الإعداد له بتجهيزات غير مسبقة تبرز معالم الحضارة المصرية الفرعونية التي تداعب خيال الملايين حول العالم مما يعد أفضل ترويج للسياحة المصرية.











































































































