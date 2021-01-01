شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هاجر أحمد بفستان فرح في كواليس "ضربة معلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهت الفنانة هاجر أحمد من تصوير مشاهدها في مسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رحب وننشر صورة لها من داخل الكواليس وهى ترتدى فستان زفاف، وتكشف الحلقات المقبلة مشاهد جديدة بينها وبين بطل العمل محمد رجب.



هاجر احمد فى كواليس ضربة معلم

وتصدرت حلقات مسلسل ضربة معلم للنجم محمد رجب محرك البحث بموقع جوجل خلال الساعات الأخيرة بعد اشتعال أحداثه، وذلك بعد النجاح الذى حققه منذ عرض أولى حلقاته، خاصة وأن العمل يحمل الطابع الشعبى القريب من الجمهور، لما يتناوله من أمور يعيشها البسطاء فى حياتهم اليومية فى الحارة.

وشهدت أحداث الحلقة الـ29 من المسلسل باعتداء "جابر" محمد رجب، على "عمر" أحمد إمام، أمام الملهى الليلى بسبب مضايقته لـ"ليلى" هاجر أحمد ابنة "الحاج شيردى" رياض الخولى الذى يعمل معه جابر.

ويصطحب جابر "سلمى" ياسمين البشبيسى إلى المنزل بعد قلق زوجته "تباهى" رانيا فريد شوقى عليها لتأخرها خارج المنزل، ويعاتبها على تواجدها في الملهى الليلى بصحبة يحيى شردى، ويعدها أنه لن يخبر تباهى بما حدث، بعد ذلك تعتذر سلمى لجابر على طريقة تعاملها معه.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.