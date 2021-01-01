إلهام شاهين تستقبل العام الجديد بالدعاء لمصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
هنأت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بمناسبة حلول العام الجديد 2021.
ونشرت إلهام صورة جديدة لها، معلقة "يا رب سنة حلوة على الجميع فيها كل الخير والصحة والسعادة وراحة البال.. وربنا يحمي مصر من كل شر.. ويبعد عنا الأمراض.. ويحقق لكل إنسان أمانيه يا رب".
جدير بالذكر أن إلهام شاهين احتفلت مؤخرًا بطرح فيلمها "حظر تجول" في دور العرض السينمائي،الفيلم تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة أمينة خليل، كامل الباشا، أحمد مجدي.
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