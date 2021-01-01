شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: لورديانا طلبت تلبس بدلة رقص فى كليب إنتى معلمة وقلتلها مش عايزين مصايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مطرب المهرجانات عمر كمال: "الراقصة البرازيلية لورديانا عملت فيديو كسر الدنيا والناس حبت رقصها، وأنا كنت عامل أغنية اسمها إنتى معلمة وقررت تصوير فيديو كليب معاها على الأغنية".

وتابع كمال، خلال لقائه برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى: "طلبت من لورديانا عدم ارتداء بدلة وقولتلها مش عايزين مصايب، وعملنا فيديو معاها، وحمو بيكا فرح لما عرف إني جايب لورديانا"، مضيفا: "أنا كنت صارف أكثر من 200 ألف جنيه على كليب الراقصة البرازيلية، وشيلته وحذفته عشان الناس متضايقة منه، ولبستها جاكيت على الفستان".

وواصل كمال عن كليبة مع لورديانا أن والدته قالت له لا تجرح أعين البنات والناس بحاجة زى دى. وتابع مطرب المهرجانات قائلا إنه يحب المشاركة فى أى عمل جديد يعجب الجمهور، مضيفا: "لازم أغير جلدى وأروح لمنطقة تانية أنجح فيها بشكل أكبر".

وكان مطرب المهرجانات عمر كمال حل مساء أمس الخميس، ضيفًا على برنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، احتفالًا برأس السنة الميلادية.

ووجه عمر كمال رسالة لمتابعيه بمتابعة حلقته مع الإعلامي أحمد موسى، قائلًا: "هنغنى كل الأغانى الحلوة اللي انتوا عايزنها وهنطلعكم من جوا البيوت، ربنا يعدى الكورونا دى على خير، وهنعمل حفلة حلوة بكل الأغانى اللي بتحبها"، وقدم "كمال" خلال لقائه الإعلامى أحمد موسى مجموعة من أشهر أغانيه منها "إنتي معلمة" و"بهوايا".